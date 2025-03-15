Başbakan Üstel, Güzelyurt'ta düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel, burada yaptığı konuşmada, hükümetin Güzelyurt'un var olan sorunları için çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaları birer birer hayata geçirdiğine dikkat çekti.

Üstel, “Güzelyurt - Lefke yolunu göreve gelir gelmez bitirerek, Güzelyurt halkının daha güvenle seyahat etmesini sağladık. Narenciye sorununu halkımıza hissettirmeden çözüme kavuşturduk. Narenciyede geçen yıl yaşananlar bu yıl yaşanmayacak.. Güzelyurt’a önümüzdeki yıl 15.000 tonluk soğuk hava deposunu kazandırmış olacağız. Aynı zamanda hedefimiz bu yıl içerisinde Güzelyurt Hastanesini tamamlamaktır" dedi.

-“Hal yapımı için çalışmalar başlatıldı”

Hal Yasası'na da değinen Üstel, ülke genelinde yapılacak hallerden birinin Güzelyurt'a yapılacağını söyledi.

Üstel, “Hal yasasını Ekonomi Bakanımızla birlikte çalıştık. Bir hal de yer belirlendikten sonra Güzelyurt'a yapılacak. Projelerimiz tamamlandı. Mülkiyet soruşturmasından sonra İhale süreci başlayacak ve süreç tamamladıktan sonra inşallah hallerimizin temellerini atmış olacağız" dedi.

-“Sosyal konut projesi resmen başlıyor”

"Bayram öncesi Güzelyurt halkına ve ülkemize bir de müjde vermek istedik" diyen Üstel, 28 Mart'ta Güzelyurt'ta yıllar sonra ilk sosyal konut projesinin temelinin atılacağını belirtti.

Üstel, “Sonrasında sırasıyla karar verilen bölgelerimizde temel atımına devam edilecektir. Sosyal konutlarla gençlerimiz ev sahibi olacak. Gençlerimizin bu ülkede kalmasını sağlayacağız" dedi.