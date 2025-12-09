Çeler yaptığı açıklamada, merkezi yönetimi toplumdan kopuk olmakla eleştirdi ve taşkın ve su baskınlarına karşı yerel yönetimlere acilen destek sağlanması gerektiğini söyledi.

Kötü hava koşullarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennilerini ileten Çeler, yerel yönetimlerin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu kaydetti ve “İyi ki yerel yönetimler ve sivil savunmalar var, hem dün hem bugün ellerinden gelen tüm çabayı koyuyorlar” dedi.