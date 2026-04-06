Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, Hal Yasası’nın üç sene önce Meclis’ten oy birliğiyle geçtiğini hatırlatarak, hallerin kurulacağı yerin bulunması, tüzük hazırlanması derken üç yılın bittiğini kaydetti.

Yazılı açıklamasında, ithal edilen sebze ve meyvenin, sadece tırların arka kapısından denetlenebildiğini ileri süren Uluçam, Hal Yasası’nda murad edilen esas konunun tırların hale girip, ürünler depoya girmeden önce homojen bir şekilde numune alınarak, analizlerinin yapılması olduğunu kaydetti. Uluçam, ülkede kullanımı yasak olan tarım ilaçlarının hala ithal edilen yaş sebze ve meyvelerin bünyesinde olduğunu da iddia etti.

Geçen haftalarda Hal Yasası ile ilgili Malların Sınıflandırılması adlı tüzüğün Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Uluçam, tüzüğün “copy paste” olduğunu öne sürdü. Tüzükle enginar satışına standart getirildiğini kaydeden Uluçam, standarda göre, enginarın sapının artık 10 cm olması gerektiğini ifade etti. Oda Başkanı Uluçam, bir iş yapılırken, paydaşlarla istişarede bulunulması gerektiğini belirtti.

Hal Yasası’nın esas amacının üretici ve tüketicinin korunması olduğunu kaydeden Uluçam, bunun ithal ürünlerde fahiş fiyatı dengeleyerek ve piyasayı kontrol ederek, yapılabileceğini ifade etti. İthalatın denetlenmesi ve üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi talebinde bulunan Uluçam, “Denetim iradeden geçer. İrade ise niyetten” dedi.