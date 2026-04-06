Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, sendikaların bugün genel grevde olacağını hatırlatarak, tüm üyelerine ve halka, yarın saat 09.00’da Mor Çemberde buluşarak, Cumhuriyet Meclisi’ne yapılacak yürüyüşe katılma çağrısında bulundu.

Atan yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin yanlış ve plansız ekonomik politikaları sonucu halkın, enflasyon ve döviz karşısında savunmasız bırakıldığını, çalışanlara yönelik maaş artışlarının ise yetersiz kaldığını savundu.

Hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen yasa tasarısına destek verecek kişilere seslenen Atan, “Bu ülkenin geleceğini birkaç kişinin iradesine teslim etmeyin” dedi.

Bugün verilecek kararların, yarın çocukların geleceğini doğrudan etkileyeceğini belirten Atan, “Halkın sofrasından eksilecek her lokmanın sorumluluğu bu yasaya ‘evet’ diyenlerin omuzlarında olacaktır” ifadesini kullandı.

“Bizler yolsuzluk, ayrıcalık ve partizanca uygulamaların karşısında duran, emeğin ve adaletin yanında olan örgütleriz” diyen Atan, emeklerinin gasp edilmesine izin vermeyeceklerini, haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerini kaydetti.