Hükümetin yasa gücünde kararnameyle hayat pahalılığı ödeneği düzenlemesine karşı grev ve eylem başlatan kamuda örgütlü sendikalar, bugün genel grevde olacak.

Belirlenen noktalarda toplanacak sendikalar, Meclis’e yürüyecek.

Mücadeleyi süresiz grevlerle sürdüreceklerini söyleyen Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, hedeflerinin söz konusu yasa tasarısının Meclis’ten geçmemesi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası da grevde olacak. Bu nedenle ortaokul ve liselerde sınavlar yapılmayacak.