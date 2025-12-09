Meteoroloji Dairesi bugün 12.00 ile yarın 17.00 saatleri arasında yağışların şiddetinin artacağını kaydederek; sel, taşkın, dolu, yıldırım, kuvvetli, rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkilileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji açıklamasında bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, belirtilen saatlerde yer yer “şiddetli yağış (76 - 100 kg/m²)” şeklinde devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada son dönemde alınan yağışlardan dolayı toprağın doymuş, bazı barajların ise taşmış olmasından dolayı öngörülen yağışların akışa geçebileceğinin göz önünde bulundurulması istendi.