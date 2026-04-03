2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Turnuvaya sayılı günler kala, bilet satışlarında yaşanan fiyat artışları futbolseverlerin gündemine oturdu.

FIFA’nın son satış aşamasını başlatmasıyla birlikte özellikle kritik karşılaşmalar ve final için belirlenen yeni fiyatlar dikkat çekerken, sistemde yaşanan aksaklıklar da taraftarların tepkisini çekti.

Öte yandan Dünya Kupası’nda Türkiye’nin de yer alacak olması, Türk futbolseverlerin biletlere olan ilgisini artırdı. Ancak artan talep ve FIFA’nın uyguladığı "dinamik fiyatlandırma" sistemi, bilet fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı.

FİNAL BİLETİ 10 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

FIFA’nın açıkladığı son fiyatlara göre Dünya Kupası finali, turnuvanın en pahalı maçı oldu. Final karşılaşması için 1. kategori biletler 10 bin 990 dolara kadar yükselirken, bu rakam ilk satış dönemine göre yaklaşık yüzde 70’e varan artış yaşandı.

Kategori 2 biletler 7 bin 380 dolar, kategori 3 biletler ise 5 bin 785 dolar seviyesine çıktı. Böylece final biletlerinde her kategoride ciddi bir fiyat artışı yaşandı.

YARI FİNAL VE ELEME MAÇLARINDA DA CİDDİ ARTIŞ

Sadece final değil, yarı final ve çeyrek final karşılaşmalarında da fiyatlar dikkat çekici şekilde yükseldi. Yarı final maçlarında 1. kategori biletler 3 bin Dolar'ın üzerine çıkarken, çeyrek finaller ve bazı eleme maçlarında da artışlar görüldü.

Özellikle turnuvanın ilerleyen aşamalarında oynanacak kritik karşılaşmalarda bilet bulmak zorlaşırken, fiyatlar da paralel şekilde yükseldi.

AÇILIŞ MAÇLARINDA FİYATLAR REKOR SEVİYEDE

Turnuvanın açılış maçları da yüksek fiyatlarıyla öne çıktı. Meksika’nın başkenti Mexico City’deki Estadio Azteca’da oynanacak açılış karşılaşmasında, 1. kategori biletler 2 bin 985 dolar, 2. kategori biletler 2 bin 260 dolar ve 3. kategori biletler 1 bin 410 dolar fiyatlarına ulaştı.

ABD’nin Los Angeles yakınlarındaki SoFi Stadyumu’nda oynayacağı açılış maçı ise görece daha düşük fiyatlarda kalmasına rağmen yine de yüksek seviyede seyrettiği görüldü.

TÜRKİYE MAÇLARINA YOĞUN İLGİ FİYATLARI ETKİLİYOR

2026 Dünya Kupası’na katılmayı başaran Türkiye’nin oynayacağı karşılaşmalar da yoğun talep görüyor.

Türk taraftarların özellikle ABD’de oynanacak grup maçlarına büyük ilgi göstermesi, bu maçların bilet fiyatlarının da yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

Grup aşamasında bazı maçlarda fiyatlar daha sınırlı artış gösterse de, Türkiye’nin güçlü rakiplerle oynayacağı karşılaşmaların biletlerinin hızla tükendiği ve ikinci satışlarda daha yüksek fiyatlarla yeniden listelendiği gözlemlendi.