2024 yılı içerisinde Gazimağusa’da, E.İ.(E-46)’nin dolandırmak kastıyla, gerçekte Mutluyaka köyünde arsası olmamasına rağmen, arsası olduğu ve gösterdiği araziye (80.000) Stg para karşılığında ev yapacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunduğu ve konu şahıstan sahtekarlıkla toplam (14.750) Stg para temin ettiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, E.İ. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.