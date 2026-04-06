Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, bugün 07.55-13.05 saatleri arasında tüm ortaokul ve liselerde grevde olacaklarını ve sınavların yapılmayacağını kaydetti.

Bakanlığa çağrı yapan Eylem, ilerde sınavların yapılmasıyla ilgili Akademik Takvim düzenlemesi için sendikanın, birlikte çalışma yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın geçen hafta, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde sınavların yapılması talebini reddettiğini, resmi olarak engellediğini ileri sürdü.

6 Nisan’da yarım kalan Meclis toplantısı ve olası grev bilindiği halde, “art niyetli” bir açıklama yapılarak, sınavların 6 Nisan’da yapılacağının duyurulduğunu savunan Eylem, amacın, velileri ve öğrencileri kışkırtmak, öğretmenleri ve sendikayı itibarsızlaştırmak, suçlu göstermek olduğunu iddia etti. Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı’nın, eğitim gailesinde olmadığını öne sürdü.

Bu anlayışı velilerin ve öğrencilerin takdirine bırakan Selma Eylem, sendikanın ve öğretmenlerin, öğrencileri mağdur etmeyeceğini kaydetti.

