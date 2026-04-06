AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Bolu İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

Terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıldönümünde Rum yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides’in ‘hadsiz açıklamalarına’ ve Rum komandoların sloganlarına atıf yapan Yayman, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Bolu Komando Tugayı’nın Girne St. Hilarion Kalesi’nde zeybek oynamasını hatırlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümü kutlamalarına tepki gösteren Yayman, şöyle devam etti:

“Son günlerde Güney Kıbrıs Rum tarafında birtakım hadsiz, amacını aşan ve savaş çığırtkanlığı yapan demeçleri hep beraber görüyoruz. Güney Kıbrıs Rum yöneticisi Hristodulidis'un, Kıbrıs adasını bir Rum adası, Yunan adası gibi gösterme çabalarını kınıyoruz. Kıbrıs adasında Türkler vardır, var olmaya sonsuza kadar devam edecektir. Sayın Hristodulidis'e Bolu'dan şu hatırlatmayı yapmak isterim; bir gece ansızın gelebiliriz. Rumlar, 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan önce de adayı işgal etmek için, Türkleri soykırıma uğratmak için bir savaş başlatmışlardı. En güzel cevabı kahraman Mehmetçik ve Türk milleti vermişti. Sayın Hristodulidis, Larnaka'da kahraman Bolu dağ komandolarının

bir kez daha zeybek oynamasını, çiftetelli oynamasını istiyorsanız, bu hadsiz açıklamalarınıza devam edin diyorum.”