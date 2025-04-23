Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin kuzey sahil şeridinde bulunan belediyelerden Çatalköy-Esentepe Belediyesi bölge halkının ve deniz tutkunlarının talepleri doğrultusunda önemlibir işi daha sonuçlandırma yolunda.

Bize ulaşan haberlere göre Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok kendi sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımla deniz tutkunlarına müjdeli haberi duyurdu.

Kırok, deniz tutkunlarının uzun yıllardır talep ettiği tekne indirme alanları için çalışmaların sonuna geldiğini bildirdi.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un yaptığı paylaşım şöyle:

"Deniz tutkunu arkadaşlarımıza güzel haberlerimiz var! Yıllardır hep birlikte çilesini çektiğimiz tekne indirme alanlarında artık sona geldik. Çatalköy ve Alagadi’deki alanları çok yakında sizlerin kullanımına açıyoruz. Aynı sorunu yaşayan Esentepe Balıkçı Barınağı’na da el atacağız. Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Denizle buluşmak artık daha kolay olacak!"