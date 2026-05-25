Çatalköy’de geçtiğimiz Cuma günü meydana trafik kazasında yaralanan 66 yaşındaki Sandra Maria Grozia Dı Libero yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı.

Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki ZYL 965 plakalı araçtaki yolcu Jacqueline Dorothy Khan ile ZYL 965 plakalı araç sürücüsü eşi 61 yaşındaki Muhammad Azam Khan’ın ardından, SZ 785 plakalı araç sürücüsü 66 yaşındaki Sandra Maria Grozia DI Libero da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

66 yaşındaki Sandra Maria Grozia Di Libero adlı kadın, yönetimindeki SZ 785 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsiz şekilde yolun sağına geçmiş ve bu sırada karşıdan gelen 61 yaşındaki Muhammad Azam Khan yönetimindeki ZYL 965 plakalı kiralık araçla çarpışmıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan her iki sürücü ile ZYL 965 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 68 yaşındaki Jacqueline Dorothy Khan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Jacqueline Dorothy Khan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

SZ 785 plakalı araç sürücüsü Sandra Maria Grozia Di Libero cerrahi yoğun bakım servisinde, Muhammad Azam Khan ise acil serviste müşahede altına alınmıştı.

Ancak Muhammad Azam Khan, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Cuma gecesi 23.00 sıralarında kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.