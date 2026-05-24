Başta basın örgütleri olmak üzere, bazı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, yarın Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’ndaki 23B numaralı düzenlemenin, komitede değişikliğe uğramadan yeniden Meclis’e sevk edilmesine tepki gösteren örgütler, saat 11.00’de Meclis önündeki ortak basın açıklaması ardından Meclis Genel Kurulu oturumunu izleyecek.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), örgütler, sendikalar ve siyasi partiler adına yayımladığı ortak yazılı açıklamada, haftalardır toplumun gündeminde olan söz konusu düzenlemenin, halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü açısından risk taşıdığını savundu.

Açıklamada, "Gazetecilik faaliyetini cezai yaptırım tehdidi altına sokmayı meşru gören yaklaşımın” siyasi tercih olduğu ileri sürülerek, hükümetin toplumun farklı kesimlerinden yükselen itirazları değerlendirmek yerine önceden şekillenmiş bir iradeyi hayata geçirmeyi tercih ettiği ifade edildi.

“Demokratik toplumlarda temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren düzenlemeler, meslek örgütleriyle, hukuk çevreleriyle ve toplumun ilgili kesimleriyle gerçek bir istişare yürütülerek hazırlanır. Burada yaşanan ise tam tersidir.” denilen açıklamada, bu süreçte görüş alma görüntüsü altında, toplumsal itirazların etkisizleştirilmeye çalışıldığı savunuldu.

- “Komite süreci formaliteye dönüştürüldü”

Açıklamada, kararın baştan verildiği ve komite sürecinin demokratik müzakere zemini olmaktan çıkarılarak formaliteye dönüştürüldüğü ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından geri gönderilen düzenlemeye ilişkin hukuki çekincelerin de “Bilinçli biçimde yok sayıldığı” ifade edilen açıklamada, basın ve ifade özgürlüğüne ölçüsüz müdahale riski, hukuki belirsizlik ve temel haklara yönelik olası ihlaller konusundaki değerlendirmelerin de dikkate alınmadığı dile getirildi.

Komiteden geçirilen düzenlemenin yarın Meclis gündemine taşınarak yasalaştırılmak istenmesinin de “Demokratik tartışmadan kaçan ve oldu bitti yöntemlerini tercih eden bir anlayışın göstergesi” olduğu ifade edilen açıklamada, bu tavrın kabul edilemez olduğu kaydedildi.

- “Demokratik değerlere, özgür basına ve halkın haber alma hakkına sahip çıkan herkesi dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz”

Açıklamada, “Gazetecilik üzerinde baskı yaratmak, kamusal denetimi zayıflatmak ve toplumun bilgiye erişimini kontrol altına almak. Bunun adı demokratik düzenleme değil, cezai baskı yoluyla kamusal alanı daraltma girişimidir.” denildi.

Demokratik kitle örgütleri olarak bu yaklaşımı reddettikleri ve girişim karşısında sessiz kalınmayacağı kaydedilen açıklamada; demokratik değerlere, özgür basına ve halkın haber alma hakkına sahip çıkan herkese dayanışma çağrısı yapıldı.

Ortak açıklamaya şu imza koyanlar şöyle:

“Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Medya Etik Kurulu, Baraka Kültür Merkezi, Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA), Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen), İnsan Hakları Platformu (İHP), Kıbrıs Edebiyat Derneği, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Liberal Demokrasi Hareketi, Yeşil Barış Hareketi, Bağımsızlık Yolu (BY), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP).”