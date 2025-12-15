Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Ligi’nde 2. Hafta müsabakaları 13 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi.
Büyükler Ligi’nde 3.hafta karşılaşmaları 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda oynanan müsabakalarda şu sonuçlar ortaya çıktı;
Erkekler Kategorisi Sonuçları
3. AYAK
LAÜ 3 - Dumlupınar 0
Arucad Anka 3 - Gönyeli 1
GAÜ 2 - Sütlüce 3
4. AYAK
LAÜ 3 - GAÜ 0
Gönyeli 3 - Sütlüce 1
GÜHAD 3 - Dumlupınar 0
5. AYAK
LAÜ 3 - GÜHAD 0
Arucad Anka 3 - Dumlupınar 0
Gönyeli 3 - GAÜ 0