Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Ligi’nde 2. Hafta müsabakaları 13 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda oynanan müsabakalarda şu sonuçlar ortaya çıktı;

Erkekler Kategorisi Sonuçları

3. Ayak

LAÜ 3 - Dumlupınar 0

Arucad Anka 3 - Gönyeli 1

GAÜ 2 - Sütlüce 3

4. Ayak

LAÜ 3 - GAÜ 0

Gönyeli 3 - Sütlüce 1

GÜHAD 3 - Dumlupınar 0

5. Ayak

LAÜ 3 - GÜHAD 0

Arucad Anka 3 - Dumlupınar 0

Gönyeli 3 - GAÜ 0

Büyükler Ligi’nde 3.hafta karşılaşmaları 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak.