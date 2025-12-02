Yusuf Karayusufoğlu

İzmir Veteran Derneği (İZVET)tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Dostluk Ligi’ne KKTC'den katılan Mustafa Oymacı, üçüncü oldu.Dört ayrı ligde oluşan ve her yaştan kadın-erkek masa teniscinin katıldığı ve birlikte yarıştığı Dostluk liginde Mustafa oymacı yaptığı maçları kazanarak ilk dört sporcu arasına girdi.Daha sonra yarı finalde yenilerek üçüncü oldu.Oymacı basına dün yaptığı açıklamada, İzmir’deki turnuvaya ve masa tenisi çalışmalarına katılmasını teşvik eden Fadıl Olguner’e,takım arkadaşlarına ve ailesine teşekkür ettiğini belirtti.