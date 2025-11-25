Tenisseverler 2025 sezonunda, Jannik Sinner-Carlos Alcaraz rekabetini konuştu. Hatta, ikili "Sin-Caraz" olarak anılır oldu.

24 yaşındaki Sinner ve 22 yaşındaki Alcaraz, bu sezon dünya 1 numarasını kimseye bırakmadığı gibi grand slam turnuvalarını da paylaştı.

Bu yaşta zirveye böylesi bir hakimiyet, tenis tarihinde nadir görülen bir başarı olarak değerlendiriliyor.

2025'te 6 finalde karşı karşıya geldiler

Sezon boyunca ikili, altı kritik turnuvanın finalinde karşı karşıya geldi. Altı finalden dördü, Alcaraz'ın şampiyonluğu ile tamamlandı.

"Sin-Caraz"ın Roland Garros finalinde 5 buçuk saatlik mücadelesi tenis tarihinin unutulmazları arasında yerini aldı.

İspanyol raketin kazandığı bu kupanın rövanşını İtalyan rakibi Wimbledon zaferi ile aldı.

Sezon sonuna gelindiğinde, Alcaraz yılı dünya 1 numarası olarak tamamlarken Sinner, üst üste ikinci ATP finalleri şampiyonluğuna uzandı.

İki tenisçinin 2021 yılından bu yana 16 karşılaşmasının 10'unda Alcaraz üstünlük kurdu.

Kort dışında dostane bir ilişkisi olan ikilinin, keyif veren rekabetinin yıllarca sürmesi bekleniyor.