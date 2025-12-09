Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Ligi’nde ilk hafta müsabakaları 6 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Büyükler Ligi’nde ikinci hafta müsabakaları 13 Aralık 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmalarda birbirinden keyifli müsabakalar oynanırken, sonuçlar şu şekilde oluştu;

Erkekler Kategorisi Sonuçları

1. AYAK

Arucad Anka 3 – 0 Sütlüce

Gönyeli Spor Kulübü 3 – 0 Dumlupınar

Gühad 3 – 1 GAÜ

2. AYAK

LAÜ 3 – 0 Sütlüce

Arucad Anka 3 – 1 GAÜ

Gönyeli Spor Kulübü 3 – 0 Gühad

Kadınlar Kategorisi Sonuçları

1. Ayak

GAÜ 0 – 3 Gönyeli Spor Kulübü

Arucad Anka 3 – 0 Sütlüce