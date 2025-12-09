Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Ligi’nde ilk hafta müsabakaları 6 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi.
Büyükler Ligi’nde ikinci hafta müsabakaları 13 Aralık 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmalarda birbirinden keyifli müsabakalar oynanırken, sonuçlar şu şekilde oluştu;
Erkekler Kategorisi Sonuçları
1. AYAK
Arucad Anka 3 – 0 Sütlüce
Gönyeli Spor Kulübü 3 – 0 Dumlupınar
Gühad 3 – 1 GAÜ
2. AYAK
LAÜ 3 – 0 Sütlüce
Arucad Anka 3 – 1 GAÜ
Gönyeli Spor Kulübü 3 – 0 Gühad
Kadınlar Kategorisi Sonuçları
1. Ayak
GAÜ 0 – 3 Gönyeli Spor Kulübü
Arucad Anka 3 – 0 Sütlüce