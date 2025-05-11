Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 10 Mayıs Cumartesi günü Büyükler En İyiler Turnuvası'nı gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu her hafta olduğu gibi bu hafta da etkinliklerini sürdürdü. Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki federasyon, bugün (10 Mayıs Cumartesi) Büyükler En İyiler Turnuvası'nı gerçekleştirdi. Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda yapılan maçlar sabah saat 10.00’da başladı ve öğleden sonra tamamlandı. Oynanan karşılaşmalar sonrasında kadınlarda Arucad Anka Spor Derneği’nden Elif Töre, erkeklerde ise yine Arucad Anka Spor Derneği’nden Cemal Kara şampiyonluğa ulaştı.

Sıralamalar şu şekilde oluştu;

KADINLAR

1.Elif Töre (Arucad Anka Spor Derneği)

2.Özüm Özel (GAÜ)

3.Değer Baysal (Arucad Anka Spor Derneği)

4.Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)

5.Liva Çevik

6.Yağmur Özertim

7.Selda Orhon

ERKEKLER

1.Cemal Kara (Arucad Anka Spor Derneğ)

2.İbrahim Pekdoğan (LAÜ)

3.Sertaç Savim (Arucad Anka Spor Derneği)

4.Ali İleri (LAÜ)

5.Vehbi Zeki Serter

6.Demir Tecel

7.Ercem Ruhluel