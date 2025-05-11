Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig Play Out, AKSA 1.Lig Play-Off ve AKSA 1.Lig Play-Out karşılaşmalarında 2.haftanın programı ve maçların oynanacağı sahalar açıklandı.
Program şöyle;
14 Mayıs 2025, Çarşamba
SÜPER LİG PLAY-OUT 2.HAFTA
16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Gönyeli-Karşıyaka
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Yenicami
14 Mayıs 2025, Çarşamba
1.LİG PLAY-OFF 2.HAFTA
16.00 Cihangir Stadı Yeniboğaziçi-Binatlı
16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Kozanköy-Türk Ocağı
14 Mayıs 2025, Çarşamba
1.LİG PLAY-OUT 2.HAFTA
16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Düzkaya-N.Dipkarpaz
16.00 Gönyeli Stadı Ü.Maraş-Lapta