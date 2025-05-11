Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig Play Out, AKSA 1.Lig Play-Off ve AKSA 1.Lig Play-Out karşılaşmalarında 2.haftanın programı ve maçların oynanacağı sahalar açıklandı.

Program şöyle;

14 Mayıs 2025, Çarşamba

SÜPER LİG PLAY-OUT 2.HAFTA

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Gönyeli-Karşıyaka

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Yenicami

14 Mayıs 2025, Çarşamba

1.LİG PLAY-OFF 2.HAFTA

16.00 Cihangir Stadı Yeniboğaziçi-Binatlı

16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Kozanköy-Türk Ocağı

14 Mayıs 2025, Çarşamba

1.LİG PLAY-OUT 2.HAFTA

16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Düzkaya-N.Dipkarpaz

16.00 Gönyeli Stadı Ü.Maraş-Lapta