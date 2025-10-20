Büyükkonuk bölgesinde büyük bir ağaç katliamı yaşandı. Bölge halkının gözleri önünde, seçim gününü fırsat bilen isimler, dün kısa sürede onlarca ağacı katlederek büyük bir çevre felaketine neden oldular.

Çoğunluğu zeytin ve ardıçtan oluşan ağaçlar kısa süre içerisinde dozerle yerle bir edildi

Büyükkonuk muhtarlığı durumu orman dairesine bildirerek acil tedbir alınmasını istedi

Vatandaşlar, büyük bir çevre felaketi yaşandığını, seçimi fırsat bilen isimlerin büyük bir doğa katliamını giriştiğini ihbar etti.