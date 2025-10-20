Girne Narkotik Şube ekiplerinin sabahın ilk ışıklarına kadar yürüttüğü geniş çaplı operasyon, “Gölge Çemberi” adıyla polis tarihine geçti.

Titizlikle yürütülen operasyon sonucunda, ada genelinde uyuşturucu dağıtımına hazırlanan üç zanlı suçüstü yakalandı.

Girne’den başlayıp Lefkoşa, Mağusa ve İskele’ye kadar uzanan operasyon zincirinde polis, 6 kilo Hintkeneviri, 174 gram kubar esrar, 54 gram kokain, 3 hassas terazi, vakum cihazı ve yüzlerce paket ele geçirdi.

KONUMA UYUŞTURUCU BIRAKIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Operasyonun ilk ayağında, zanlı 31 yaşındaki Raşit Devecioğlu, Lefkoşa–Boğaz mevkiinde belirlenen noktalara uyuşturucu madde bırakırken suçüstü yakalandı.

Devecioğlu’nun tasarrufunda olan toplam 6 kilogram hintkeneviri (skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Akabinde, İskele’de Devecioğlu’nun kullanımındaki ikametgahta yapılan aramada ise; tasarrufunda yaklaşık 174 gram hintkeneviri (kubar esrar) türü, 10 gram hintkeneviri (skunk) türü ile 54 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan vakum paketleme cihazı bulundu.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis Çavuşu, Devecioğlu’nun ifadesinin operasyonun seyrini değiştirdiğini belirtti.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR: ÜÇ İLÇEDE BÜYÜK HAREKETLİLİK

Devecioğlu’nun sorgusunda verdiği bilgiler doğrultusunda polis ekipleri, Lefkoşa, Mağusa ve İskele’de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Bu baskınlarda 25 yaşındaki Emin Ömer Paşa ve 35 yaşındaki Cihan Ciniviz, yüklü miktarda uyuşturucuyla suçüstü yakalandı.

Polis Çavuşu, zanlı Ciniviz’in yalnızca üç gün önce turist olarak adaya geldiğini vurgulayarak, “Soruşturma çok yönlü sürüyor, kamera kayıtları ve ifadeler titizlikle inceleniyor,” dedi.

Yargıç Murat Soytaç, ele geçirilen uyuşturucu miktarına ve soruşturmanın kapsamına dikkat çekerek, üç zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

ZİNCİR KIRILDI

Girne Narkotik ekiplerinin gece boyunca süren kararlı mücadelesi, yüzlerce kişiyi zehirleyecek bir ağın çökertilmesiyle sonuçlandı.

Koordineli operasyon sayesinde, ada genelinde büyük bir sevkiyat önlendi ve “Gölge Çemberi” operasyonu, Girne polis tarihine geçen bir başarı olarak kayıtlara geçti.