KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, yoğun yaz dönemi antrenman ve yarış programına devam ediyor. Temsilcimiz, gelecek hafta Yunanistan’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını Polonya’da sürdürüyor. Buse ayrıca Eylül ayında Tokyo’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası kotası içerisinde yer alıyor.

GÖZDE ACARAY DESTEĞİ

Polonya’da antrenörü Gennadi Zuiev ile yoğun antrenman temposu ile çalışmalarına devam eden Buse, 26-27 Temmuz’da Yunanistan’ın Volos şehrinde düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası’na hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl olimpiyat süreci ve esnasında Buse’nin yanında olan Uzman Piskolog Gözde Acaray da Polonya’da temsilcimizin yanında yer alırken, sporcunun mental yönden hazırlıklarına destek veriyor.

SON BALKAN ŞAMPİYONU

Buse Savaşkan, geçtiğimiz yıl İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası’nda branşı yüksek atlamada birinci olarak Balkan Şampiyonu olmuştu. Organizasyonun son şampiyonu olan Buse, o dönem elde ettiği 1.92’lik derecesi ile kendi en iyi kişisel derecesini kaydetmişti.

KİŞİSEL EN İYİSİNİ ÇEKYA’DA GELİŞTİRDİ

Buse, bu sezon kişisel en iyi derecesini Çekya’da geliştirdi. Elit atlet World Athletics Continental Tour Silver kapsamında düzenlenen Brněnská Laťka 2025 yarışmasında 1.93’lük dereceyi atlamıştı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI KOTASINDA YER ALIYOR

Buse Savaşkan, bu sezon en önemli hedeflerinden biri olan, Tokyo’da 13-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’na katılacak 36 atletin belirleneceği kota içerisinde bulunuyor. Temsilcimiz müsabakalarda elde ettiği puanlarla şu anda 21’inci basamakta yer alıyor. Şampiyonaya katılacak atletler 24 Ağustos 2025 tarihinin ardından netlik kazanacak