Futbol alt yapısında önemli bir yere sahip olan MTG Akademi hafta sonu yapacağı turnuva ile yaza merhaba diyecek.

MTG Akademi tarafından yapılan duyuruda Özkoca Construction sponsorluğunda gerçekleştirilecek ve toplamda 10 takımın mücadele edeceği 2014 yaş grubu turnuvasıyla hem yaza merhaba denileceği hem de gerçekleştirecekleri büyük turnuvaların ilk adımını atacakları belirtildi.

MTG, Doğan Türk Birliği, Yedikonuk, Pierre Footbol Club, Vadili, Yenicami, Göçmenköy, Gönyeli ve Cihangir U11 yaş grubu takımlarının mücadele edeceği turnuva 20 Temmuz Pazar günü Canbulat Stadı’nda saat 10’da başlayacak.