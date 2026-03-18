Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan Drift NEU Park pistinde 15 Mart 2026 tarihinde yaşanan olayın ardından Drift NEU Racing Team Direktörü Dr. Enver Haskasap kamuoyuna yönelik net bir basın açıklaması yaptı.

Dr. Haskasap, yaşanan olayın sadece bir spor disiplini ihlali olmadığını, yıllardır büyük emeklerle kurulan motor sporları kültürüne ve ülkeye yarışmak için gelen sporculara yapılmış ciddi bir saygısızlık olduğunu söyledi.

BU PİST BİR EMEK VE SPOR KÜLTÜRÜNÜN SONUCUDUR

Drift NEU Park’ın yalnızca bir yarış alanı olmadığını vurgulayan Dr. Haskasap, pistin arkasında büyük bir emek olduğunu belirtti. “Drift NEU Park’ta sadece yarış yapılmıyor. Bu pist; sporcuların, mekanik ustalarının, takımların ve organizasyon çalışanlarının emeğiyle büyüyen bir spor platformudur. Yarış günlerinde insanlar burada çalışıyor ve emek veriyor. Bu pistte sadece lastik dönmüyor, alın teri dönüyor.”

ULUSLARARASI SPORCULARI GETİRMEK BÜYÜK EMEK GEREKTİRİYOR

Dr. Haskasap, Drift NEU Park olarak yıllardır motor sporlarını büyütmek ve uluslararası organizasyonlarla pisti tanıtmak için çalıştıklarını ifade ederek, dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların organizasyonlara katıldığını söyledi. “Motor sporlarını geliştirmek, spor turizmine katkı sağlamak ve Drift NEU Park’ı uluslararası spor camiasında tanıtmak için uzun süredir ciddi bir emek veriyoruz. Farklı ülkelerden sporcuların bu pistte yarışması spor alanındaki görünürlüğümüz açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle yaşanan olay yalnızca Drift NEU Park’a değil, ülkemizin imajına da zarar veren bir davranıştır.”

MİSAFİR SPORCULARIMIZA YAPILAN SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ

Dr. Enver Haskasap, Hollandalı sporcular Rone Zwanenburg ve Seger Zwanenburg’un Drift NEU’nun davetlisi olduğunu hatırlatarak sporcuların yanında olduklarını belirtti. “Ülkemize yarışmak için gelen Rone ve Seger Zwanenburg bizim misafirimizdir. Misafir sporcularımıza yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Drift NEU Park ailesi olarak sporcularımızın sonuna kadar yanındayız. Sporun olduğu yerde centilmenlik, saygı ve disiplin olmak zorundadır.”

REKABET VAR, ŞİDDET YOK

Açıklamasının sonunda Drift NEU Park’ın hedefinin uluslararası motor sporları haritasında daha güçlü bir noktaya ulaşmak olduğunu vurgulayan Dr. Haskasap, şiddetin sporda hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini ifade etti. “Biz Drift NEU Park’ı motor sporlarında dünya haritasına taşımak için çalışıyoruz. Spor turizmini büyütmek ve uluslararası organizasyonlar düzenlemek hedefindeyiz. Bu hedefe zarar verecek hiçbir davranışa müsamaha göstermeyiz. Drift NEU Park pistinde rekabet vardır, mücadele vardır ama şiddete asla yer yoktur.”

OLAY DİSİPLİN KURULU’NA SEVK EDİLDİ

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Yönetim Kurulu tarafından 16 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, drift yarışı esnasında yaşanan üzücü olay Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Disiplin Kurulu tarafından verilecek nihai karara kadar ilgili lisanslı sporcunun lisansı geçici olarak askıya alındı. KKTOK tarafından yapılan açıklamada, Disiplin Kurulu nezdindeki soruşturmanın 17 Mart 2026 tarihi itibarıyla başlatıldığı belirtilirken, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle inceleneceği ifade edildi. Soruşturma sonucunda alınacak kararın hem ilgili taraflarla hem de kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.