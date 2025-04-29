Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, bazı kendini bilmezlerin yapılan güzel şeyleri sorumsuzca mahvetmeyi alışkanlık haline getirdiğini belirterek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen yerin İskele Belediyesi’ne bağlı Boğaztepe köyündeki bir park alanı içindeki saha olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, ancak bu park alanının henüz daha hizmete açılmadan bazı kendini bilmezler tarafından fotoğrafta görüldüğü şekilde mahvedildiğini söylediler.

Sadece sahanın değil park alanı içindeki kaydırak alanının çekirdek kabuklarıyla dolu olduğunu, çöplerin sağda solda atılı vaziyette bırakıldığını belirten duyarlı vatandaşlarımız, yapanların kim olursa olsun bunun kabul edilecek bir olay olmadığını zira zarar verilen şeylerin toplumun kendi cebinden çıkan paralarla yapıldığını unutmamak gerektiğini ifade ettiler.

Herkesin çevresine karşı biraz daha duyarlı olması gerektiğini belirten vatandaşlarımız, bunu yapanlara karşı gerekli tepkinin gösterilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.