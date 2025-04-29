Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız bize gönderdikleri bir fotoğrafla ülkemizin ne durumda olduğunu bu fotoğrafın özetlediğini dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, fotoğrafı dün Lefkoşa’daki Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde eski Bel Cola Fabrikasına dönülen yerde çektiklerini belirterek “Gördüğünüz gibi yol içindeki adanın üzerinde bulunan trafik yön levhası yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen kazada yere devrilmişti. Maalesef 1 haftadır ne Karayolları Dairesi ne de Belediye ekipleri bu levhayla ilgilenmedi” dediler.

Bu görüntünün ülkemizin ne durumda olduğunu gösteren en basit örnek olduğunu iddia eden vatandaşlarımız “Ülkede yıkılan, devrilen, bozulan ne varsa olduğu yerde kalıyor. Kimse bunun düzeltilmesiyle uğraşmıyor. Bu levhayı düzeltecek bir kurum yok mu?” diye konuştular.

Ülkemize gelen yabancı turistler için veya başka bölgeden gelen vatandaşlar için yön levhalarının çok önemli olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız, ilgilileri bu ve bunun benzeri trafik levhalarını düzeltmeleri için göreve davet etti.