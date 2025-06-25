Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sahil temizleme çalışmaları devam ediyor...

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından, sahillerimizin temiz kalması, sahillerimizi kullanacak olanların, sağlıklı ve temiz sahillerde güzel vakit geçirmelerini sağlamak, bunun yanında da çevreye olan duyarlılığı arttırarak farkındalık yaratmak amacı ile yaz ayları boyunca gerçekleştirilen sahil temizliği çalışmaları devam ediyor.

Tamamen çevreye duyarlı olan gençlerimizden oluşan sahil temizlik ekipleri, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahilleri olmak üzere 4 bölgede 5 grup olarak sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez gerçekleştirdikleri temizlik çalışmalarına rağmen görüntü değişmiyor.

Hafta içi her gün, günde iki kez belirtilen sahillerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına rağmen, sahilleri kullanan vatandaşların geride bıraktıkları görüntüler değişmiyor.