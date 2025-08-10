Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de yarı final maçları bugün oynandı. Oynanan yarı final maçları sonucunda Bellapais Tatlısu, Pergama, Pınarbaşı, Doğancı, Eurocoast Saka, T.Ersalıcı Tepebaşı, Akdoğan ve DİKA finale yükselen takımlar oldu.

Digitürk BTM 2.Lig Yarı Final Maç sonuçları

Bellapais Tatlısu-Zümrütköy: 1 – 0

Serdarlı-Pergama: 0 – 1

Pınarbaşı-Yarköy: 2 – 1

Doğancı-Boğaziçi: 5 – 0

Çalıkuşu Grup Yedikonuk-Eurocoast Saka: 0 – 0 (Pen: 4 – 5)

T.Ersalıcı Tepebaşı-Gaziköy: 1 – 0

Akdoğan-Civisil Ardahan: 4 – 0

DİKA-Korkuteli: 8 – 1