Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Romanya’da gerçekleştirdiği temaslarla KKTC’nin uluslararası tanıtımı ve Türk dünyası dayanışması için önemli adımlar attı.

Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır, Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim, Gazete Balkan Genel Yayın Yönetmeni Hamdi Yılmaz, Köstence Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Cirjali ve Romanya’da kanaat önderlerinden, Zonguldakspor Onursal Başkanı Sabit Danış ile görüşen Arıklı, Türk dünyası iş birliği ve KKTC’nin görünürlüğü konusunda somut kararlar aldı.

Temasları kapsamında Tatar Türk Birliği Merkez Ofisi’ni de ziyaret eden Arıklı, yönetim kurulu üyeleriyle KKTC ve Türk dünyasının geleceğini ele aldı. Görüşmede, kültürel bağların güçlendirilmesi ve ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Kasım ayında Romanya’da, KKTC’nin ana organizasyonunda medya çalıştayı düzenlenmesi; Köstence Belediyesi bünyesindeki tüm kültürel ve sosyal etkinliklerde KKTC’nin yer alması; ayrıca Gazete Balkan aracılığıyla KKTC’nin sesinin Romanya’da daha güçlü duyurulması yönünde mutabakata varıldı.

Prof. Dr. Güven Arıklı, temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede, “Güçlü Türkiye, güçlü KKTC ve güçlü Türk birliği hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” mesajını verdi. Arıklı, Türk dünyası içinde KKTC’nin hak ettiği yeri alması için diplomatik, kültürel ve medya alanında ortak adımların atılacağını vurguladı.