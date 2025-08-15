Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yatırımlarına ve projelerine devam ederek güçlenmeye devam ediyor.

Kurum personelinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve vatandaşa daha iyi hizmet sunmak adına yeni iş araçları kurum bünyesine dahil edildi ve araçlar bölge amirliklerine teslim edildi.

Kurum bünyesine dahil edilen 5 araçtan 3’ü Lefkoşa, 1’i Girne, 1’i ise Mağusa bölgesindeki hizmetlerde kullanılacak.

DALMAN AYDIN: YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Araçların teslimi sırasında konuşan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın, kuruma yapılan yatırımların devam edeceğine vurgu yaparak, “Çalışanlarımızın daha iyi şartlarda halkımıza kesintisiz hizmet vermesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda 5 yeni aracı KIB-TEK bünyesine dahil ederek bölge amirliklerimize teslim ettik. Kuruma yapılan yatırımlarımız devam edecektir. KIB-TEK her geçen gün büyüyor ve alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Kurumumuza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

GÜRSEL UZUN: KIB-TEK HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ise, kuruma yapılan her bir yatırımın vatandaşa hizmet olarak döndüğünü söyleyerek, “KIB-TEK bugün kendi ayakları üzerinde duran ve her geçen gün güçlenen bir kurum haline gelmiştir. 2022 yılından bu yana yapılan alt yapı yatırımları ve yeni projelerin teker teker hayata geçmesiyle kurumumuz güçlenmeye devam etmektedir. KIB-TEK çalışanlarının daha iyi koşullarda vatandaşlarımıza hizmet vermesi için yatırımlarımız devam edecektir. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.