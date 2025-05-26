Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de yedi takımlı üç grupta daha önce duyurulduğu gibi 3. hafta maçları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak.
2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta Saat 17.30’da başlayacak maçların programı şu şekilde:
27 MAYIS SALI
2. Grup T. Ersalıcı Stadı: T. Ersalıcı Tepebaşı – Akdeniz
Orhan Dural Stadı: Eurocoast Saka – Bellapais Tatlısu
28 MAYIS ÇARŞAMBA
2. Grup Şht. Şevket Kadir Stadı: Chapter One Göksu – Atoll Kayalar
3. Grup
M. Üçöz Stadı: Devcar Alayköy – Gaziköy
Dika Kırıkkale Stadı: Dika – Pınarbaşı
Balıkesir Stadı: Balıkesir – Yenikent Perçinci
29 MAYIS PERŞEMBE
4. Grup
Hasan Onalt Stadı: Akdoğan – Alaniçi
Yunus Nurol Stadı: Korkuteli – Mutluyaka
Tuzla Stadı: Yenişehir - Pergama