Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de yedi takımlı üç grupta daha önce duyurulduğu gibi 3. hafta maçları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak.

2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta Saat 17.30’da başlayacak maçların programı şu şekilde:

27 MAYIS SALI

2. Grup T. Ersalıcı Stadı: T. Ersalıcı Tepebaşı – Akdeniz

Orhan Dural Stadı: Eurocoast Saka – Bellapais Tatlısu

28 MAYIS ÇARŞAMBA

2. Grup Şht. Şevket Kadir Stadı: Chapter One Göksu – Atoll Kayalar

3. Grup

M. Üçöz Stadı: Devcar Alayköy – Gaziköy

Dika Kırıkkale Stadı: Dika – Pınarbaşı

Balıkesir Stadı: Balıkesir – Yenikent Perçinci

29 MAYIS PERŞEMBE

4. Grup

Hasan Onalt Stadı: Akdoğan – Alaniçi

Yunus Nurol Stadı: Korkuteli – Mutluyaka

Tuzla Stadı: Yenişehir - Pergama