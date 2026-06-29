Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 26-27 Haziran 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Atakan Tosun (Mutluyaka HSK), Fevzican Şahin (Mutluyaka HSK), Ogün Ulaş (Bostancı Bağcıl SK), Oktay Gök (Mutluyaka HSK)

2 Maç: Salih Yıldız (Mehmetçik TÇBSK), Selkan Can (Ergazi GSK)

4 Maç: Yasin Değer Aşçıoğlu (Korkuteli GD)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Hamza Yazıcı (Boğaziçi SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Can Genç (Mutluyaka HSK), Seyhan Karadağ (Mutluyaka HSK), Timuçin Tansever (Atoll Kayalar SK), Uğur Acı (Korkuteli GD), Uğur Aktaş (Yedikonuk SK), Yusuf Palaz (Şifa Cons. Akdeniz KSD)

Salih Işık, Gençlik Gücü Altyapılar Koordinatörlüğüne getirildi
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