Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 26-27 Haziran 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Atakan Tosun (Mutluyaka HSK), Fevzican Şahin (Mutluyaka HSK), Ogün Ulaş (Bostancı Bağcıl SK), Oktay Gök (Mutluyaka HSK)

2 Maç: Salih Yıldız (Mehmetçik TÇBSK), Selkan Can (Ergazi GSK)

4 Maç: Yasin Değer Aşçıoğlu (Korkuteli GD)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Hamza Yazıcı (Boğaziçi SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Can Genç (Mutluyaka HSK), Seyhan Karadağ (Mutluyaka HSK), Timuçin Tansever (Atoll Kayalar SK), Uğur Acı (Korkuteli GD), Uğur Aktaş (Yedikonuk SK), Yusuf Palaz (Şifa Cons. Akdeniz KSD)