Süper Ligin son şampiyonu C. Bazaar Gençlik Gücü alt yapı yapılanmasını güçlendiriyor.

GG Kulübü Alt Yapılar Koordinatörü Salih Işık dün antrenör Erman Çobanoğlu’yla alt yapı antrenörü olarak el sıkıştı.

Konuyla ilgili kulüpten şu paylaşım yapıldı:

“Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü olarak altyapı yapılanmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz.

Kulübümüzün altyapı organizasyonunda antrenör olarak görevlendirilen Erman Çobanoğlu hocamıza aramıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Bu önemli görevin hem hocamıza hem de Gençlik Gücü camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz.”