Süper Lig ekibi Cihangir Gençlik Spor Kulübü Altyapı Genel Koordinatörlüğü görevine Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) getirildi.

Kulüp Başkanı Aytaç Karavezirler ile bir araya gelen Mustafa Kocabey anlaşma sağlayarak el sıkıştı.

Anlaşma şöyle duyuruldu:

“Tecrübesiyle altyapımıza değer katacak olan Mustafa Kocabey'e hoş geldin diyor, camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

6 sezondur bu görevi yapan Ahmet Topuz hocamıza emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

A2 TAKIMI RECEP ÖZULU’YA EMANET

Öte yandan Cihangir Gençlik Spor Kulübü A2 takımı antrenörlüğü görevi için ise Recep Özulu ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada geride kalan son 3 sezonda bu görevi yapan Ali Bayır’a emekleri için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.