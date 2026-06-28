Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'de 2025 – 2026 sezonu 7. Haftasında 6. Grupta zirve mücadelesi veren iki takım Boğaziçi ile Serdarlı takımları kozlarını paylaştı.

Geçitkale Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Şahin Coşkun’un yönettiği karşılaşmada konuk Serdarlı 2 – 0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2 – 2 tamamlandı.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmaya iyi başlayan konuk Serdarlı takımı sakatlıktan dönen Mustafa Yorgancı’nın 11. Dakikada attığı golle 1 – 0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk devresinin son dakikasında Serdarlı ceza sahasında hava topu mücadelesinde yaşanan çarpışmada Boğaziçi futbolcusu Celal Gullet baygın şekilde yere düşerek dili döndü. Hemen müdahale yapılan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İkinci devreye de iyi başlayan Serdarlı takımı 55. Dakikada Ufuk’la bulduğu golle skoru 2 – 0 yaptı.

Bu gol sonrası gelişen Boğaziçi atağında Serdarlı ceza sahası içinde topla buluşan Uğur topu ağlara göndererek skoru 2 – 1 yaptı.

Beraberlik için Serdarlı kalesine yüklenen Boğaziçi takımı defansta açıklar vermesine karşın Serdarlı takımı farkı açacak golü bulamadı. 90. Dakikada Boğaziçi’nin kazandığı köşe atışında penaltı noktasında iyi yükselen Sertan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 2 – 2 oldu. Maçta bu skorla tamamlandı ve takımlar puanları paylaştı.