İbrahim DALOĞLU

Süper Lige yeniden dönen Değirmenlik Spor Kulübü iç transfer görüşmelerine başlayarak imzaları attırıyor.

Değirmenlik’in süper Lige yükselişinde attığı gollerle önemli paya sahip olan Şükrü Erdoğan ve defanstaki sigortası Emirhan Çil dün attıkları imzalarla Değirmenlik’le yola devam dediler.

Anlaşma ile ilgili Değirmenlik Kulübü’nden şu paylaşım yapıldı:

“Yeni sezona yönelik kadro çalışması kapsamında deneyimli oyuncularımız Şükrü Erdoğan ve Emirhan Çil ile anlaşma sağladığımızı kamuoyuna duyururuz!”