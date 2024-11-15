Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de heyecan yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

Digiturk Kıbrıs sponsorluğunda oynanacak BTM 1. Lig 2024-25 futbol sezonunda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kırmızı ve Beyaz grup olarak iki ayrı grupta 10’ar takımla oynanacak.

Gruplarını 1. Sırada bitiren takımların direk 1. Lige yükseleceği BTM 1. Lig’de gruplarında 2. ve 3.bitiren takımlar ise play-off maçları oynayacak ve bir takım daha 1. Lige yükselecek.

Öte yandan gruplarını son sırada bitiren takımlar ise BTM 2. Lige düşecek. Gruplarında 8. ve 9. olacak takımlar ise play-out maçları oynayacak.

Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de yarın her iki grupta da üçer maç oynanacak.

İşte Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de 1. Haftanın programı:

KIRMIZI GRUP

16 Kasım 2024, Cumartesi

10.45 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pile-Düzova (Mehmet V.Çelik)

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Yenierenköy (Mustafa Torun)

10.45 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-Türkmenköy (Cenk A.Özfuttu)

17 Kasım 2024, Pazar

10.45 Akova Eray Vudalı Stadı NC Dörtyol-BT Güvercinlik (Yusuf Atlar)

10.45 Dörtyol Yunus Nurol Stadı UG Tuzla-GG Akova Vuda (İbrahim Katmer)

BEYAZ GRUP

16 Kasım 2024, Cumartesi

10.45 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz-BafÜ.Yurdu (Serkan Özdenkçi)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-A.Gaziveren (İsmail Ercan)

10.45 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı TE Dikmen Gücü-Ortaköy (Fatih Bardakçıoğlu)

17 Kasım 2024, Pazar

10.45 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Karaoğlanoğlu (Zekai Töre)

10.45 Bostancı Bağcıl Stadı B.Bağcıl-Denizli (Serdar Gürpınar)