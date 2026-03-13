Kırmızı Grupta ve Beyaz Grupta 18. Hafta maçlarının programı şöyle:
BEYAZ GRUP
14 Mart Cumartesi, Saat 10.45
Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi – Ozanköy,(Burak Mandıralı)
Arkın Bellapais Stadı: Bellapais Tatlısu – Ağırdağ Boğaz,(Ferhat Tuna)
Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu – Gaziveren, (Şahin Coşkun)
Pınarbaşı Stadı : Pınarbaşı – Denizli, (Serkan Özdenkçi)
Turgay Ersalıcı Stadı: Tepebaşı – Ortaköy,(Cenk Aras Özfutu)
KIRMIZI GRUP
15 Mart Pazar, Saat 15.00
14 Ağustos Stadı: Vadili – Akdoğan (Şahin Coşkun)
Dipkarpaz Stadı: Dipkarpaz – Türkmenköy(Serdar Gürpınar)
Güvercinlik Stadı: Güvercinlik – Çello Dikmen Gücü(Fatih Bardakçıoğlu)
Tuzla Stadı: Tuzlaspor – Dörtyol (İbrahim Katmer)