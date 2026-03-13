Kırmızı Grupta ve Beyaz Grupta 18. Hafta maçlarının programı şöyle:

BEYAZ GRUP

14 Mart Cumartesi, Saat 10.45

Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi – Ozanköy,(Burak Mandıralı)

Arkın Bellapais Stadı: Bellapais Tatlısu – Ağırdağ Boğaz,(Ferhat Tuna)

Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu – Gaziveren, (Şahin Coşkun)

Pınarbaşı Stadı : Pınarbaşı – Denizli, (Serkan Özdenkçi)

Turgay Ersalıcı Stadı: Tepebaşı – Ortaköy,(Cenk Aras Özfutu)

KIRMIZI GRUP

15 Mart Pazar, Saat 15.00

14 Ağustos Stadı: Vadili – Akdoğan (Şahin Coşkun)

Dipkarpaz Stadı: Dipkarpaz – Türkmenköy(Serdar Gürpınar)

Güvercinlik Stadı: Güvercinlik – Çello Dikmen Gücü(Fatih Bardakçıoğlu)

Tuzla Stadı: Tuzlaspor – Dörtyol (İbrahim Katmer)