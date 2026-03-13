KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-14/2025-2026 sayılı karar ile Disiplin Kuruluna sevk edilen hususlar Kurul tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verilmiştir;

1) 08.03.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de 24390 maç numarası ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK karşılaşmasında yaşanan olaylar sebebiyle Aslanköy GSD’nin ve Yalova SK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Aslanköy GSD yöneticisi Hasan Denizalp ve Yalova SK Başkanı Menteş Ezdaş, Genel Sekreter Gökmen Mertekçi ve kulüp federasyon temsilcisi Çağın Ayatay Kurulumuza yaşanan olaylar ile ilgili izahatta bulunarak iki taraf da kulüplere mülayim davranılmasını talep etmiştir.

Hakem, Gözlemci raporları ve özellikle video görüntülerinden tespit edildiği üzere; 08.03.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK karşılaşmasının bitiş düdüğü ardından iki taraf oyuncularının, yöneticilerinin ve hatta seyircilerinin karıştığı saha olayları yaşandığı sarihtir. Aslanköy GSD kulübünün daha önce aldığı disiplin cezası nedeniyle bir müsabakadan saha kapatma cezası aldığı ve bu nedenle de ilgili karşılaşmanın Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynandığı sarihtir. Yaptığımız değerlendirme neticesinde, Maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Aslanköy GSD ve Yalova SK’ya Disiplin Talimatının 52. Maddesi uyarınca 1’er (Birer) müsabakadan saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar veririz.

2) 08.03.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK karşılaşmasında raporlar ve görüntüler kapsamında; Aslanköy GSD’nin futbolcusu Berkay Kalakcı KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi ve 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Aslanköy GSD’nin futbolcusu Hasan Celil Evren’in KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi ve 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Aslanköy GSD’nin futbolcusu Erhan Çınar KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi ve 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Yalova SK’nın futbolcusu Hasip Uluhan KTFF Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Yalova SK’nın futbolcusu İbrahim Çağoğlu KTFF Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Yalova futbolcusu Aydın Gül KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi ve 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Yalova futbolcusu Selçuk Dilik KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi ve 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Yalova SK’nın yöneticisi Murat Aslan KTFF Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Kurul özellikle video görüntüleri ile yaptığı tespitler ve sevke dair futbolcuların münferit davranışları sebebi ile her bir sevk edilen futbolcuya ayrı ceza taktir etmeyi uygun görmüştür.

a) Aslanköy futbolcusu Berkay Kalakcı’nın rakip takım oyuncusunun kendisine fiili müdahalede bulunması sonrasında karşılık verdiği görüntülerden tespit edildiği cihetle KTFF Disiplin Talimatı’nın 44.(1) Maddesi ve 45.(1) Maddesi ihlallerinden dolayı 44.1(A) VE 45.1(A) uyarınca 5 (beş) müsabakadan men cezası.

b) Aslanköy futbolcusu Hasan Celil Evren’in rakip takım taraftarı tarafından fiili saldırıya uğradığı ve buna mukabil saldırıya teşebbüs ettiği keza eyleminin teşebbüste kaldığı görüntülerden tespit edildiği cihetle KTFF Disiplin Talimatı’nın ve 45.(1) Maddesi ihlal edildiği tespit edildiğinden dolayı 45.1(A) uyarınca 2 (iki) müsabakadan men cezası verildi.

C) Aslanköy futbolcusu Erhan Çınar rakip takım taraftarının fiili müdahalede bulunması sonrasında karşılık verdiği cihetle KTFF Disiplin Talimatı’nın 44.(1) Maddesi ve 45.(1) Maddesi ihlallerinden dolayı 44.1(A) VE 45.1(A) uyarınca 5 (beş) müsabakadan men cezası verildi.

d) Yalova futbolcusu Hasip Uluhan KTFF Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Kurulumuz Hasip Uluhan’ın sözlü savunmasını dinledikten sonra olaya dair görüntüleri incelemiş olup yapılan savunma ile video görüntülerinin tutarlı olduğu tespit edildiğinden dolayı Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi kapsamında herhangi bir ihlal kurulumuz tarafından tespit edilmediğinden oybirliği ile herhangi bir ceza verilmemesine karar verildi.

e) Yalova futbolcusu İbrahim Çağoğlu KTFF Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Kurul İbrahim Çağoğlu’nun yazılı savunmasını irdeledikten sonra olaya dair görüntüleri incelemiş olup yapılan savunma ile video görüntülerinin tutarlı olduğu tespit edildiğinden dolayı Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi kapsamında herhangi bir ihlal kurul tarafından tespit edilmediğinden oybirliği ile herhangi bir ceza verilmemesine karar verdi.

f) Yalova futbolcusu Aydın Gül’ün video görüntülerinden rakip takım oyuncularına fiili müdahalede bulunduğu tespit edildiği cihetle KTFF Disiplin Talimatı’nın 44.(1) Maddesi ve 45.(1) Maddesi ihlallerinden dolayı 44.1(A) VE 45.1(A) uyarıca 5 (beş) müsabakadan men cezası verildi.

g) Yalova futbolcusu Selçuk Dilik KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi ve 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Keza ilgili futbolcunun Hakeme hakaret, küfür ve tehdit içeren sözler sarf ettiği cihetle oyundan ihraç edildiği ve aynı eylemlere devam edip hakemin yüzüne su döktüğü raporlardan tespit edilmiş olup saha olaylarında fiili müdahalede bulunduğu video görüntülerinden tespit edilmiştir. Yapılan tüm değerlendirmeler tahtında Selçuk Dilik’in 5 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

h) Yalova SK yöneticisi Murat Aslan’ın rakip takım oyuncusuna hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği cihetle ihraç edildiği ve Hakem ekibine hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilmiştir. Keza müsabakada yaşanan saha olayları içerisinde yer aldığı video görüntülerinden tespit edilmiş olup adı ecen yöneticinin KTFF Disiplin Talimatı’nın 41.1 Maddesi ve 45.(1) Maddesi ihlallerinden dolayı 41.1(B) VE 45.1(B) uyarınca 21 (yirmi bir) gün hak mahrumiyeti cezası almasına oybirliği ile karar verildi..

3) 11.03.2026 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Mağusa Türk Gücü ile Cihangir GSK Kıbrıs Kupası çeyrek final birinci maçında Mağusa Türk Gücü taraftarının bulunduğu tribün tarafından açılan pankartın aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici nitelikte davranış sergilendiği görüntülerden tespit edilen Mağusa Türk Gücü Kulübüne, KTFF Disiplin Talimatı’nın 53(1) Maddesi ihlallerinden dolayı 53.2 uyarınca 15,000.-TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.