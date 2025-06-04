Ülkemizde Badminton sporunu tanıtan ve 2012 yılında vefat eden Brian Hughes adına Büyükler Anı Turnuvasının dördüncüsü düzenlenecek.

Badminton Federasyonu tarafından verilen bilgiye göre, 22 Haziran 2025 Pazar günü Atatürk Spor Salonunda yapılacak turnuva halka açık bir şekilde düzenlenecek ve 20 yaş üzerindeki sporcular da katılabilecekler.

İki grup şeklinde düzenlenecek organizasyonda sporcular Yıldız grubunda, halktan katılacak olanlar Altın grubunda yarışacaklar.

Turnuvaya katılacak olanlar en fazla iki kategoride yarışabilecekler. (Tek bayan/erkek - çift bayan/erkek - veya karışık çiftler.)

Turnuvaya kayıt yapmak isteyenleri aşağıdaki formu eksiksiz doldurduktan sonra en geç 18 Haziran saat 18.00'a kadar doldurup göndermeleri gerektiği bildirildi.

Turnuva için daha detaylı bilgiyi KKTC Badminton Federasyonu’nun web sitesinden (www.kktcbadminton.com) alabilirler. https://docs.google.com/.../1FAIpQLScgEe5JPAv.../viewform...