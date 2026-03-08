Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de Kırmızı Grupta 17. hafta maçında Çello Dikmen Gücü, Dipkarpaz’ı konuk etti.

Dr Küçük Stadında oynanan Çello Dikmen Gücü – Dipkarpaz maçını Şahin Coşkun yönetti. Çello Dikmen Gücü üstünlüğünde geçen maçın ilk devresinde ev sahibi ekip girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Çello Dikmen Gücü’nün 1 topu da direkten dönünce devre 0 – 0 tamamlandı.

İkinci devreye Dipkarpaz etkili başlarken, kaptan Berkan Sünmez takımını 1 – 0 öne geçirdi. 1 – 0’dan sonra da Dipkarpaz oyunun kontrolünü elinde tutarken, Osman Karşılı 59’da farkı 2’ye çıkardı. 0 – 2’den sonra toparlanan Çello Dikmen Gücü, Aydı Yavuz ile 83’te umutlandı. Çello Dikmen Gücü son bölümde baskısını artırırken, bulduğu 1 golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine yoğun itiraz yapıldı. Maçın son anlarında gerilim artarken, Çello Dikmen Gücü’nden Furkan Mertler, Dipkarpaz’dan Erdem Kaba kırmızı kart gördüler. Dipkarpaz 2 – 1’lik galibiyetle sezonu play out oynamadan tamamlamayı garantilerken, maçı kazanması halinde şampiyon olacak olan Çello Dikmen Gücü, bu fırsatı teperken, 2’li averaj ile liderliğini sürdürdü.