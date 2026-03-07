Yer: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Hazar Zihni Özen

Karşıyaka: Ufuk Şimşek, Lawrence (Dk 75 Isaac), Göksel Soyer (Dk 75 Toykan Hacet), Hanıbal, Andy Okpe, Mbaye, Kande, Mehmet Erol (Dk 87 Selçuk Soyer), İlker İnceler, Süleyman Batuk, Hasan Kanlı (Dk 46 Gökhan Özer).

Gönyeli: Ege Keleşzade, Arowolo, Onuoha, Kane, Mehmet Akif (Dk 46 Hasan Sedatgil), Mikail Sivri, İsmail Sarıkaya (Dk 88 Mert Turgut Zabit), Kahraman Dönmez, Ahmet Eser Aksoy, Ulaş Candanal (Dk 88 Erol Akbulut), Ömer Bayraktar (Dk 75 Arseven Dağer).

Goller: Dk 6,46 Kande (Karşıyaka). Dk 57 pen Onuoha, Dk 90 Mikail Sivri (Gönyeli).

Yirmi birinci hafta karşılaşmasında Karşıyaka, ligin dibinde yer alan Gönyeli’yi konuk etti. Karşılıklı atılan ikişer golle mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından Karşıyaka puanını 22 yaparken, Gönyeli puanını 15 yaptı.

İlk devreyi Kande’nin golü ile 1-0 önde kapatan Karşıyaka, ikinci yarıya da Kande’nin golü ile başladı. Gönyeli 57’de Onuoha 90’da ise Mikail’in golleri ile skoru eşitleyerek sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından iki takım haftayı 1’er puanla kapatmış oldu.