NorthernLAND Group ve Grand Sapphire Resort, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği “Işığımız Birlikte Daha Parlak” temalı söyleşi etkinliğiyle kadınların ilham veren hikâyelerini bir araya getirdi. Grand Sapphire Balo Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, grup bünyesinde görev yapan kadın çalışanların katılımıyla gerçekleşti.

Programın moderatörlüğünü Çiğdem Emirzade Duvarcı üstlenirken, etkinliğin konukları arasında Kıbrıslı Türk sanatçı Ziynet Sali, MasterChef ile geniş kitlelerce tanınan başarılı şef ve öğretim görevlisi Tanya Kilitkayalı ile Büyükkonuk sakini ve sosyal medya içerikleriyle tanınan 91 yaşındaki Ayşe Aba (Ayşe Teksu) yer aldı.

Etkinlik, konukların yaşam hikâyelerini ve başarı yolculuklarını anlatan kısa tanıtım videolarının gösterimiyle başladı. Ardından sahneye davet edilen konuklar, kendi hayat deneyimlerini ve ilham veren hikâyelerini katılımcılarla paylaşarak samimi bir söyleşi gerçekleştirdi.

Farklı kuşaklardan gelen başarı hikâyelerinin paylaşıldığı etkinlikte kadınların üretkenliği, dayanışması ve topluma kattıkları değer vurgulandı. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen program, Dünya Kadınlar Günü’nün anlamına yakışır bir atmosferde tamamlandı.

Etkinlikte konuşan NorthernLAND Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Reklam & Pazarlama Direktörü Feriha Yiğittürk, kadınların kurum içindeki güçlü rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada bir araya gelmek bizim için çok anlamlı. NorthernLAND Group bünyesinde görev yapan 350 kadın çalışma arkadaşımızla büyük bir gurur duyuyorum. Kadınların emeği, vizyonu ve üretkenliği kurum kültürümüzün en güçlü yapı taşlarından biridir. Kadınların hayatın her alanında yarattığı değerin farkındayız ve bu gücü desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki ışığımız birlikte daha parlak.”

Programın sonunda etkinliğe katılan tüm kadın çalışanlar sahnede bir araya gelerek Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan pastayı birlikte kesti. Kadınların birlik ve dayanışmasını simgeleyen bu anlamlı an, etkinliğin en özel anlarından biri olarak hafızalarda yer aldı.

NorthernLAND Group ve Grand Sapphire Resort yetkilileri, bu tür organizasyonlarla kadınların hayatın her alanındaki katkılarını görünür kılmayı ve ilham veren hikâyeleri daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.