Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir çevre duyarlısı vatandaşımız geçtiğimiz günlerde öğleden sonra Taşkent – Haspolat yolunda karşılaştığı fotoğraftaki manzara nedeniyle sitemlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız sözlerine “Böyle duyarsızlık olmaz. Halen daha çevreye gelişi güzel moloz bırakarak kirletmeye devam ediyoruz” diye başlayarak fotoğrafta görülen van tipi aracın Taşkent – Haspolat anayolu üzerinde Taşkent’ten Hamitköy’e giden ve Lefkoşa çevre yolunun geçtiği yol içine inşaat molozları bıraktığını ifade etti.

Bu van aracı kullananların geçtiğimiz gün öğleden sonra evinden çıkan veyahut bir inşaattan çıkan inşaat atıklarını bıraktıklarını söyleyen vatandaşımız “Bu gidişle ülkede inşaat artıkları ve çöplerden yürüyecek yer kalmayacak. Ancak bunun kimse farkında değil. Ayrıca bu bırakılan molozlar çevreyi her geçen gün bitirmekte” diyerek isyanlarını dile getirdi.