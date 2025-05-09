Kıbrıs'ın kültürel mirasın en önemli simgelerinden biri kabul edilen Selimiye Camii, 2019 yılında başlayan kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, dün düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Tören, Türkiye’deki Vakıf Haftası çerçevesinde düzenlenen “101. Yıla Özel 101 Vakıf Eserinin Toplu Açılış Töreni” ile eş zamanlı olarak yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı bağlantıyla katılıp, konuşma yaptığı canlı açılış törenleri sırayla KKTC, Arnavutluk, Tokat ve Gaziantep'te düzenlendi.

Lefkoşa’nın merkezinde yer alan Selimiye Cami, yüzyıllar boyunca hem dini, hem de tarihi kimliğiyle ön plana çıktı.

Selimiye Camii, tarihsel ismiyle Ayasofya Camii veya Ayasofya Katedrali, 1192’de Lüzinyanlar tarafından inşa edildi. Bir dönem Tapınak Şövalyeleri’ne de ev sahipliği yapan bu görkemli yapı, Osmanlıların Lefkoşa’yı fethiyle birlikte harap durumdaki yapı, tamir edilip camiye dönüştürüldü.

Lefkoşa’da günümüze ulaşabilen en büyük tarihi yapı olma özelliğini taşıyan Selimiye Camii, 2019 yılında kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle tamamlanan restorasyon çalışmaları kapsamında, yapı depreme karşı güçlendirilirken; taş işçiliği, kubbeler ve iç mekân detayları aslına uygun şekilde restore edildi.