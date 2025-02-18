CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 16 Şubat Pazar günü oynanan Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvasında Özcan Bundak 33 puan ile şampiyon oldu. Saha Handikapının % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği 31 Puan ile Gülay Garabli alırken, Rainer Lehmann yine 31 puan ( back nine score ) ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 23 Şubat Pazar gün, aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvası oynanacak.