Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen Cahit Bozatlı Kırış Şampiyonası dün (Pazar) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalara tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Zehra Karip ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini kırışlar sonunda düzenlenen törende federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR KIRIŞI SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Melek Ünver
2. Katagori: 1. Su Dağılmış 2. Sayra Güneysu
3. Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Neva Keskin 3. Meryem Naz Tezen
4. Katagori : 1. Şura Çorumlu 2. Fatimah Akhtar
5. Katagori : 1. Tuvana Yeleğen 2. Müesser Serdar
6. Katagori: 1. Eylül Kaplan 2. Elif Yaranoğlu
7. Katagori: 1. Ayça Karip 2. Mina Çorumlu 3. Alya Volkan
8. Katagori: 1. Gönül Özata Acu
ERKEKLER KIRIŞI SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Ali Kencebay 2. Kamil Umut Demir
2. Katagori: 1. Arda Karlık 2. Burak Pişkin
3. Katagori: 1. Özgür Emekçi 2. Mertcan İnce
4. Katagori : 1. Süleyman Çelik 2. Kerem Kencebay 3. Hasan Yıldırım
5. Katagori : 1. Emirhan Özer 2. Ali Poyraz Gezer 3. Rüzgar Taha Acu
6. Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen 2. Deha Emekçi
7. Katagori : 1. Mahir Eymen Çelik 2. Muhammed Eren Yılmaz 3. Avesta Buka
8. Katagori: 1. Bilal Efdal Aydın 2. Kuzey Dağılmış 3. Sepanta Buka
9. Katagori: 1. Ali Atalay Çeliköz 2. Hasan Kılınç 3. Mert Ali Batıray
10. Katagori : 1. Kamil Şanverdi 2. Bora Girişken
11. Katagori: 1. Ali Ersoy 2. Mustafa Kemal Çağlar
12. Katagori: 1. Kader Karlık 2. Özgür Yeleğen 3. Mustafa Özen