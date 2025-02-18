Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Ülviye Beşe, Ahmet Enes Güngördü

Caesar L. Gençler Birliği: Chi (10), Coşkun (2), Temur (17), Hasan Kasap (12), Can (3), Ovey (17), Hasan Debeş (5), Vela (4), Walker (5),

Gönyeli KoopBank: Kercem , Halil (6), James (11), Aykut (4), Redet (3), Doruk (20), Berkem (6), Özer, Hasan (2), Attila (11)

İlk periyot/ 22-12

İlk yarı: 40-33

Üçüncü periyot: 57-51

Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupasını erkeklerde Gönyeli KoopBank’ı çekişmeli geçen maçta 75-71 yenen Caesar Larnaka Gençler Birliği kazandı. Kalabalık bir seyircinin izlediği finale iyi başlayan Gençler Birliği, Temur’la kontrolü sağlayarak ilk devreyi 40-33 önde bitirdi, İkinci yarıda Gönyeli KoopBank, Doruk ve Attila’nın etkili oyunu ile denge kursa da üçüncü periyodu 56-51 Gençler Birliği önde geçti. Son periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. Gönyeli oyunun 56.saniyesinde 71-71 eşitlik sağlasa da oyunun sonunu Caesar Larnaka Gençler Birliği 75-71 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Maçın adamı Gençler Birliği’nden 17 sayı 10 ribaund, 6 asist, 3 top çalma ve 26 verimlilikle oynayan Temur oldu. Karşılaşma sonunda şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği ve Gönyeli KoopBank’ kupaları sponsor firma direktörü Gökhan Necipoğlu verdi.