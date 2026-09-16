Genç futbolcuların gelişiminde nitelikli antrenman programları kadar bu programların gerçekleştirildiği tesislerin sunduğu koşullar da büyük önem taşıyor. Saha kalitesi, aydınlatma, soyunma ve destek alanları gibi tesis olanakları da genç sporcuların düzenli ve nitelikli bir antrenman ortamına erişmesinde önemli rol oynuyor. Bu yaklaşımla hayata geçirilen iş birliği kapsamında Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün U17 ve U19 takımları, 2026-2027 sezonunda antrenmanlarını Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirecek. Genç futbolcular, anlaşmanın ardından tesisteki ilk antrenmanlarını da gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kompleksi ile Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü arasında gerçekleştirilen iş birliği de üniversitelerin sahip olduğu modern spor altyapısının ülke kulüplerinin kullanımına açılması açısından önem taşıyor. İş birliğiyle, genç futbolcuların daha nitelikli koşullarda antrenman yapmasına katkı sağlanırken, KKTC futbolunda modern tesislerin daha etkin kullanılmasına yönelik örnek bir model oluşturulması hedefleniyor.

FIFA standartlardaki saha genç futbolcuların kullanımında

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kompleksi bünyesinde yer alan 105 metre uzunluğunda ve 68 metre genişliğindeki futbol sahası, 7 bin 140 metrekarelik oyun alanıyla FIFA ve UEFA standartlarına uygun özellikler taşıyor. Profesyonel aydınlatma sistemine sahip tesiste ayrıca 500 kişilik tribün, futbol takımlarına yönelik soyunma odaları, duşlar ve diğer destek alanları bulunuyor.

İş birliği kapsamında Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü U17 ve U19 takımları, planlanan program doğrultusunda haftada iki gün Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kompleksi’nde antrenman yapacak. Böylece altyapı oyuncuları, gelişimlerinin kritik döneminde profesyonel futbolun gerektirdiği saha ve tesis koşullarında çalışma imkanı bulacak.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Sportif CEO’su Ali Duvarcı, İdari Menajer Prof. Dr. Nazım Serkan Burgul ve Küçük Kaymaklı Akademisi Koordinatörü Coşkun Ulusoy’u tesislerde ağırlayan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kompleksi Müdürü Mehmet Ömer Faris, “Spor Kompleksimiz, profesyonel standartlardaki altyapısıyla sporcuların güvenli, düzenli ve nitelikli koşullarda çalışabilmesine imkan sağlıyor. Bu olanakların ülkemizin spor kulüpleri ve özellikle genç sporcular için daha etkin kullanılmasını önemsiyoruz” dedi. Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün U17 ve U19 takımlarını yeni sezonda ağırlayacaklarını belirten Mehmet Ömer Faris, “Genç futbolcuların burada gerçekleştirecekleri antrenmanlarda ihtiyaç duydukları koşulları en iyi şekilde sunmaya hazırız. Bu iş birliğinin başka kulüplerle geliştirilecek benzer çalışmalar için de önemli bir zemin oluşturmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Gençlerin yeteneklerini geliştirebilmeleri için doğru eğitim kadar, onları ileriye taşıyacak modern ve nitelikli spor tesislerine ihtiyaçları var.”

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kompleksi’nin spor kulüplerinin kullanımına açılmasına ilişkin açıklama yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, genç sporcuların nitelikli tesislere erişiminin ülke sporunun geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Prof. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak oluşturduğumuz spor altyapısını yalnızca üniversitemizin değil, ülkemizin önemli bir değeri olarak görüyoruz. Bu imkanların spor kulüplerimizle paylaşılması ve özellikle genç sporcuların gelişimine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi bizim için çok kıymetli. Gençlerin yeteneklerini geliştirebilmeleri için doğru eğitim kadar, onları ileriye taşıyacak modern ve nitelikli spor tesislerine ihtiyaçları var” dedi.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü ile gerçekleştirilen iş birliğinin bu yaklaşımın değerli bir yansıması olduğunu ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “U17 ve U19 yaş grupları, genç futbolcuların profesyonel spor yaşamına hazırlanmasında kritik bir dönemi oluşturuyor. Bu gençlerin profesyonel standartlardaki tesislerde çalışmasına imkan sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülke futbolunun gelişimi; kulüplerimizin, sporcularımızın ve güçlü spor altyapısına sahip kurumların ortak bir hedef etrafında buluşmasıyla mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ali Duvarcı: “Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kompleksi’nin sunduğu profesyonel koşulların oyuncularımızın gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Altyapı gruplarında antrenmanları Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kompleksi’nde yapacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Sportif CEO’su Ali Duvarcı ise iş birliğinin altyapıya yapılan yatırımın bir parçası olduğunu vurguladı. Duvarcı, “U17 ve U19 takımlarımız, kulübümüzün sportif geleceği açısından büyük önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kompleksi’nin sunduğu profesyonel koşulların oyuncularımızın gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu iş birliğinin aynı zamanda ülke futbolunda kulüpler ile güçlü spor altyapısına sahip kurumlar arasındaki dayanışmanın geliştirilmesine de örnek olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.